Veneto | le persone disabili non possono prenotare i vaccini online | la piattaforma regionale non riconosce il codice fiscale

VENEZIA – Una settimana fa l'assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, aveva spiegato che la nuova fase di vaccinazioni avrebbe riguardato 130mila "over 80" ancora in attesa della prima dose, 200mila cittadini fragili e 130mila disabili. Ebbene il primo aprile è entrata in funzione la piattaforma unica regionale per le prenotazioni delle nove Aziende sanitarie locali del Veneto, con il semplice inserimento del proprio codice fiscale. Peccato che il sistema non riconosca quello dei disabili, i quali si vedono respingere la richiesta con la risposta: "Attenzione non appartieni alle categorie che attualmente possono prenotare". In Regione ne sono informati sia l'assessore che il presidente Luca Zaia, anche ...

