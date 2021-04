Vaccinazioni, Giani: "La Toscana si sta dimostrando efficiente e tempestiva" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente è intervenuto in consiglio regionale sul piano vaccinale ed ha rinnovato la sua fiducia all'assessore Bezzini dopo la mozione della Lega Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente è intervenuto in consiglio regionale sul piano vaccinale ed ha rinnovato la sua fiducia all'assessore Bezzini dopo la mozione della Lega

