Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace? Tutta la verità | poi la promessa

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Mercoledì 7 aprile è andata in onda la prima puntata de Il Punto Z , esordio dicome conduttore (su Mediasetplay). Si tratta di uno speciale sull'Isola dei Famosi ma non solo: più che uno spin off del reality di Ilary Blasi (di cuiè opinionista), sembra una ...a breve ce lo ritroveremo pure nel salotto di casa. Dopo l'Isola dei Famosi e il Costanzo Show , oggi ha debuttato con Il Punto Z e una chiamata di Mara Venier che gli proponeva di ...Mara Venier è stata ospite telefonica nella prima puntata del programma Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Durante la telefonata, la conduttrice ha fatto gli auguri ad un suo autore di Domenica In e Zorzi ...Il primo appuntamento de Il punto Z ha regalato a Tommaso Zorzi la prima esclusiva e non dal primo che passa in convento, ma da un signore che la TV la conosce bene, parliamo di Maurizio Costanzo. Una ...