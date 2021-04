Taxi Chaos - recensione

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci sono giochi del passato che, in un modo o nell'altro, hanno attraversato e fatto vivere momenti singolari a molteplici generazioni, unici nel suo genere, titoli così tanto peculiari da divenire iconici. Uno di quei prodotti è sicuramente Crazydi SEGA, che fece il suo esordio nell'ormai lontano 1999, esploso l'anno dopo con la conversione per Dreamcast e approdato nel 2001 anche su Playstation 2 e Gamecube. Se invece avete meno di 30 anni sicuramente il vostro incontro con questo arcade game è avvenuto con i due capitoli successivi, culminati con l'ultimo Crazy3 nel 2002 pubblicato solamente per la prima Xbox e successivamente per Windows. Poco importa quale sia l'anno esatto o la piattaforma su cui avete fatto le prime corse incon il titolo di SEGA, tutti noi siamo stati affascinati dalle folli peripezie compiute ...

Eurogamer_it : Team6 Game Studios con Taxi Chaos prova a riportare in vita Crazy Taxi. I risultati nella nostra recensione. -

... ma il nostro amore per la serie si è riacceso quando Team 6 ha pubblicato quello che potrebbe definirsi un successore spirituale, chiamato. Il gameplay diè praticamente ...Stai guardando Pubblicità Diamo il via alla nostra programmazione di streaming settimanale, dando un'occhiata a, una sorta di successore spirituale della serie Crazy. Questo gioco di corse arcade cerca di mantenere vivo lo spirito dell'originale, in quanto ti vede correre per le strade di New ...Team6 Game Studios si è fatta carico di un importante compito: riportare in vita il gameplay vecchia scuola dei simulatori di taxi folli con Taxi Chaos, l'erede spirituale dell'iconico Crazy Taxi.