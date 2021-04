Tajani “Aiutare i settori che soffrono”

Advertising

"Chiediamo al governo uno scostamento di 20 miliardi al mese persettori in difficoltà, a partire dall'agricoltura all turismo". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, aprendo una conferenza stampa. .... a chi lavora perchi soffre, alle famiglie che hanno perduto i loro cari a causa del Covid - 19'. Così il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio. 'Guardiamo con grande ...“Bisogna impedire che le imprese muoiano durante questi mesi. Ecco perchè presenteremo una serie di emendamenti al decreto Sostegni”, ha sottolineato il coordinatore nazionale di Fi. ror/ads/mrv ...(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Chiediamo al governo uno scostamento di 20 miliardi al mese per aiutare settori in difficoltà, a partire dall'agricoltura all turismo". Così il coordinatore nazionale di Forza ...