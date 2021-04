Svegliati amore mio 2 si farà? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Abbiamo conosciuto la storia di Nanà (Sabrina Ferilli), la protagonista di Svegliati amore mio, la fiction di Canale 5 che mercoledì 7 aprile 2021 giunge alla sua conclusione con la terza ed ultima puntata. Un percorso breve, per la miniserie che ha voluto portare in tv l’importante tema dell’inquinamento causato dalle polveri sottili. Ma ci sarà Svegliati amore mio 2? La serie, in realtà, è stata pensata come miniserie limitata, come già accaduto con L’amore strappato, altra fiction con protagonista Sabrina Ferilli ed anch’essa diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La sceneggiatura non è stata quindi pensata per avere un seguito, ma per avere un finale nella terza puntata. Svegliati amore mio 2 non ci sarà, ma Izzo e Tognazzi staranno sicuramente già pensando ad ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) Abbiamo conosciuto la storia di Nanà (Sabrina Ferilli), la protagonista dimio, la fiction di Canale 5 che mercoledì 7 aprile 2021 giunge alla sua conclusione con la terza ed ultima puntata. Un percorso breve, per la miniserie che ha voluto portare in tv l’importante tema dell’inquinamento causato dalle polveri sottili. Ma ci saràmio 2? La serie, in realtà, è stata pensata come miniserie limitata, come già accaduto con L’strappato, altra fiction con protagonista Sabrina Ferilli ed anch’essa diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La sceneggiatura non è stata quindi pensata per avere un seguito, ma per avere un finale nella terza puntata.mio 2 non ci sarà, ma Izzo e Tognazzi staranno sicuramente già pensando ad ...

