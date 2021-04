Siamo alla fase gold per Nier Replicant ver.1.22474487139… (Di mercoledì 7 aprile 2021) L‘entrata in fase gold di Nier Replicant ver.1.22474487139… conferma l’avvicinarsi della sua uscita. Il gioco sarà infatti disponibile per la fine di questo mese Il 23 di Aprile è il giorno di Nier. Fra poche settimane potremo infatti mettere le mani sull’atteso remastered del gioco uscito per PS3. Replicant andrà a colmare gli animi di quanti hanno adorato Automata e sono rimasti senza un seguito. Questo nuova riedizione aggiunge, oltre agli ovvi miglioramenti grafici, anche la presenza del voice-acting, così come l’aggiunta di nuovi brani musicali e il riarrangiamento di quelli originali. Il supporto post lancio del gioco prevede inoltre la presenza di DLC gratuiti che aggiungeranno nuove armi e storie secondarie. La notizia di oggi riguarda l’entrata in ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 aprile 2021) L‘entrata indiver.1.conferma l’avvicinarsi della sua uscita. Il gioco sarà infatti disponibile per la fine di questo mese Il 23 di Aprile è il giorno di. Fra poche settimane potremo infatti mettere le mani sull’atteso remastered del gioco uscito per PS3.andrà a colmare gli animi di quanti hanno adorato Automata e sono rimasti senza un seguito. Questo nuova riedizione aggiunge, oltre agli ovvi miglioramenti grafici, anche la presenza del voice-acting, così come l’aggiunta di nuovi brani musicali e il riarrangiamento di quelli originali. Il supporto post lancio del gioco prevede inoltre la presenza di DLC gratuiti che aggiungeranno nuove armi e storie secondarie. La notizia di oggi riguarda l’entrata in ...

Advertising

NicolaPorro : Una donna in divisa ci sbatte in faccia la realtà: siamo noi italiani a rinunciare volontariamente alla libertà. Ec… - Linkiesta : Caro presidente #Draghi Non siamo interessati né alla Libia né ad altro, per favore ci vaccini a qualunque costo.… - FBiasin : Poteva capitare a qualunque Nazionale, è capitato proprio alla nostra. I caso sono due: o siamo proprio sfortunati… - aleman007 : Apple rilascia iOS 14.5 siamo alla settimana versione #Apple - siamo_la_Roma : ?? Le parole di Gianluca #Mancini ?? Il difensore giallorosso ?? Alla vigilia della sfida contro l'#Ajax #ASRoma -