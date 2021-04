Scuola | hackerato registro elettronico | black out da prima di Pasqua

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Disagi informatici nel giorno del rientro acon le lezioni in presenza per circa 5,6 milioni di alunni. Ilè andato fuori uso a causa di un attacco hacker e sarà ripristinato con tutti i suoi servizi entro la mattina di domani. Lo ha comunicato la società Axios, che rifornisce il servizio in Italia nel 40% delle scuole italiane. (Covid, oggi si torna a: sei alunni su dieci a lezione in presenza) Piattaforma disponibile da giovedì Sul sito https://axiositalia.it/ la società si scusa per il disagio e fornisce le istruzioni per gestire ildi emergenza del protocollo. L’attacco hacker ha inibito l’accesso alda sabato 3 aprile. La piattaforma dovrebbe essere totalmente disponile da domani mattina.

Tra loro sono 2,7 milioni gli alunni più piccoli della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, ammessi a scuola dal nuovo decreto legge, anche se si trovano in regioni classificate in zona rossa. Lo strumento informatico tornerà ad essere disponibile da domani mattina secondo quanto comunica la società che gestisce il servizio in Italia. Una ripartenza in salita per le scuole, non solo in Campania. A Napoli e provincia solo per l'infanzia sono stati ben 61.302 i bimbi rientrati, per la primaria 134.823. In Campania le scuole erano chiuse.