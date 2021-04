Scuola, Abruzzo, riaprerte in presenza primarie e medie a un mese dalla chiusura (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Aquila - Dopo oltre un mese, in Abruzzo, sulla base del decreto nazionale, si sono riaperte le scuole di ogni ordine e grado, anche se le attività delle superiori si svolgeranno per il 50% in Dad Situazione diversa per i 17 comuni in zona rossa: lì le attività didattiche saranno in presenza solo fino alle classi di prima media. Le scuole di ogni ordine e grado erano state chiuse con un'ordinanza del presidente della Regione, Marco Marsilio, a partire dal primo marzo, anche se per le superiori era stata disposta la dad al 100% già da inizio febbraio. In alcuni comuni, tra cui Pescara, a causa dei tanti contagi tra gli studenti, la chiusura aveva interessato tutte le scuole già diverse settimane prima dell'ordinanza regionale. Molti i Comuni che stanno riattivando gli screening di massa dedicati alla popolazione ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Aquila - Dopo oltre un, in, sulla base del decreto nazionale, si sono riaperte le scuole di ogni ordine e grado, anche se le attività delle superiori si svolgeranno per il 50% in Dad Situazione diversa per i 17 comuni in zona rossa: lì le attività didattiche saranno insolo fino alle classi di prima media. Le scuole di ogni ordine e grado erano state chiuse con un'ordinanza del presidente della Regione, Marco Marsilio, a partire dal primo marzo, anche se per le superiori era stata disposta la dad al 100% già da inizio febbraio. In alcuni comuni, tra cui Pescara, a causa dei tanti contagi tra gli studenti, laaveva interessato tutte le scuole già diverse settimane prima dell'ordinanza regionale. Molti i Comuni che stanno riattivando gli screening di massa dedicati alla popolazione ...

Advertising

abruzzo24ore : Scuola, Abruzzo, riaprerte in presenza primarie e medie a un mese dalla chiusura - infoitinterno : Scuola Abruzzo, si torna in presenza dopo un mese - Ale74terni : RT @iannetts70: A un post che annuncia la riapertura delle scuole in Abruzzo. Capite che la scuola è morta, defunta? Morta. Defunta. https:… - AvezzanoTw : Scuola #Avezzano · Il comune tiene chiuse le scuole superiori. Il 7 aprile rientreranno in classe l'infanzia, la pr… - ekuonews : Scuola, si rientra in classe dappertutto: chi e dove in Abruzzo -