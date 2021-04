Roma, prima la rapina poi le minacce con un coltello: minorenne Rom fermato dalla Polizia (VIDEO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, era diventato l’incubo dei giovani che si trovavano a transitare all’interno o nei pressi della Stazione FM3 Monte Mario. Le accurate e determinanti indagini da parte degli investigatori del XIV Distretto primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, hanno consentito di stringere il cerchio e di arrestare un minorenne di etnia rom responsabile di vari fatti delittuosi. In particolare, il 29 marzo scorso, i poliziotti, durante un appostamento nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato un singolare aggregarsi di giovani intorno ad altri, proprio nel momento in cui stava partendo un treno e, riconosciuto uno di questi per averlo visto nelle immagini degli impianti di VIDEOsorveglianza riferite ad altra rapina, lo hanno bloccato. I suoi complici sono riusciti invece a defilarsi e a fuggire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021), era diventato l’incubo dei giovani che si trovavano a transitare all’interno o nei pressi della Stazione FM3 Monte Mario. Le accurate e determinanti indagini da parte degli investigatori del XIV Distrettovalle, diretto da Tiziana Lorenzo, hanno consentito di stringere il cerchio e di arrestare undi etnia rom responsabile di vari fatti delittuosi. In particolare, il 29 marzo scorso, i poliziotti, durante un appostamento nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato un singolare aggregarsi di giovani intorno ad altri, proprio nel momento in cui stava partendo un treno e, riconosciuto uno di questi per averlo visto nelle immagini degli impianti disorveglianza riferite ad altra, lo hanno bloccato. I suoi complici sono riusciti invece a defilarsi e a fuggire ...

