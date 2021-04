Roma, presidio Confesercenti a Montecitorio: “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Portare le imprese fuori dalla pandemia attraverso “sostegni adeguati, fiscalità, credito immediato e un piano per la riapertura in sicurezza”. Sono le chiare richieste fatte al governo dalla Confesercenti, che questa mattina ha organizzato un presidio a piazza Montecitorio, a Roma, “per dar voce alle necessità delle attività del terziario, del commercio e del turismo. “Perché le imprese sono il motore della nazione. Se non ripartono, l’Italia non può ripartire”, spiega l’associazione di categoria, che ha lanciato una petizione online con “un pacchetto di proposte concrete per far uscire le imprese dalla crisi e ha scritto una lettera, a firma della presidente Patrizia De Luise, al ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Portare leattraverso “sostegni adeguati, fiscalità, credito immediato e un piano per la riapertura in sicurezza”. Sono le chiare richieste fatte al governo, che questa mattina ha organizzato una piazza, a, “per dar voce alle necessità delle attività del terziario, del commercio e del turismo. “Perché lesono il motore della nazione. Se non ripartono, l’Italia non può ripartire”, spiega l’associazione di categoria, che ha lanciato una petizione online con “un pacchetto di proposte concrete per far uscire lecrisi e ha scritto una lettera, a firma della presidente Patrizia De Luise, al ...

