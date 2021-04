Roma, i convocati di Fonseca per l’Ajax. Assenti Smalling e Mkhitaryan (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Roma ha reso noti i convocati di Fonseca per la partita di domani di Europa League contro l’Ajax. convocati: Pau Lopez Mirante Fuzato Ibanez Santon Mancini Peres Spinazzola Calafiori Cristante Pellegrini Villar Veretout Diawara Ciervo Milanese Dzeko Pedro Mayoral Perez. Foto: Twitter ufficiale Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laha reso noti idiper la partita di domani di Europa League contro: Pau Lopez Mirante Fuzato Ibanez Santon Mancini Peres Spinazzola Calafiori Cristante Pellegrini Villar Veretout Diawara Ciervo Milanese Dzeko Pedro Mayoral Perez. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

