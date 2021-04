Riquelme: 'Se divento presidente riporto CR7 al Real. Con Klopp in panchina' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si sa, in campagna elettorale le promesse piovono come la pioggia in autunno (una volta...). Ecco allora che il giorno dopo la vittoria del Real Madrid sul Liverpool nell'andata dei quarti di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si sa, in campagna elettorale le promesse piovono come la pioggia in autunno (una volta...). Ecco allora che il giorno dopo la vittoria delMadrid sul Liverpool nell'andata dei quarti di ...

Riquelme, candidato alla presidenza del Real: “Voglio riportare Ronaldo a Madrid” Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del Real Madrid, avrebbe come desiderio il ritorno di Cristiano Ronaldo dalla Juventus.

Real Madrid: i favoriti per la panchina dell’aspirante presidente Enrique Riquelme Enrique Riquelme ha espresso recentemente il suo desiderio di diventare presidente del Real Madrid e potrebbe sfidare Florentino Pérez già alle elezioni presidenziali che si terranno a giugno.

