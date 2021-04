Reddito di emergenza 2021: come fare domanda, a chi spetta, requisiti e importo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Al via da oggi, mercoledì 7 aprile, le domande per richiedere il nuovo Reddito di emergenza, per un importo massimo di 2.400 euro. Ricordiamo che si tratta di una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma con il nuovo Decreto Sostegni, potranno ottenere l’aiuto anche coloro che hanno terminato Naspi e indennità mensile di disoccupazione. Reddito di emergenza 2021: come fare domanda, a chi spetta La domanda per richiedere il Reddito di emergenza va presentata entro il 30 aprile 2021. Si tratta di tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2021) e si potrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Al via da oggi, mercoledì 7 aprile, le domande per richiedere il nuovodi, per unmassimo di 2.400 euro. Ricordiamo che si tratta di una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’Coronavirus. Ma con il nuovo Decreto Sostegni, potranno ottenere l’aiuto anche coloro che hanno terminato Naspi e indennità mensile di disoccupazione.di, a chiLaper richiedere ildiva presentata entro il 30 aprile. Si tratta di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) e si potrà ...

