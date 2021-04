Recuperi Serie A | la Juve batte il Napoli 2 - 1 | allunga l' Inter in vetta grazie alla vittoria sul Sassuolo

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ntus2 - 1 e2 - 1 nei due match validi per idiA giocati mercoled 7 aprile alle 18:45. Con questai nerazzurri si rafforzano in testa...

Advertising

ilpopolano : #calcio VINCONO @INTER E Juventus Football Club, NEROAZZURRI A UN PASSO DALLO SCUDETTO. I BIANCONERI SCAVALCANO L'A… - periodiciweb : SERIE A I RECUPERI INTER SCUDETTO VICINO - zazoomblog : Classifica Serie A dopo i recuperi di Juventus e Inter Serie A News - #Classifica #Serie #recuperi #Juventus - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata dopo i recuperi di oggi: La classifica di Serie A aggiornata dopo i due recuperi… - ilpopolano : Blog Post: SERIE A I RECUPERI INTER SCUDETTO VICINO - -

Ultime Notizie dalla rete : Recuperi Serie

7 aprile 2021 " Le mani dell'Inter sullo scudetto e il rientro prepotente della Juve in zona Champions League . Idel mercoledì vedono le vittorie interne di Conte e Pirlo, con il primo che allunga a più 11 sul Milan grazie al 2 - 1 sul Sassuolo e il secondo che si rilancia in terza piazza con il ...A,. L'Inter avanza a grandi passi verso lo scudetto: al ' Meazza', nel recupero (28.ma giornata) della gara rinviata il 20 marzo per Covid, i nerazzurri (cinici) battono 2 - 1 il ...Decima vittoria consecutiva per l’Inter che allunga le mani sullo scudetto. La Juve vince lo scontro diretto Champions con il Napoli ...Identico risultato (2-1 su Sassuolo e Napoli) per l'Inter, che consolida il primato, e la Juventus che vola al terzo posto ...