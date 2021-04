Primo giorno di vaccinazioni ad accesso libero: code risolte in mattinata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Monza, 7 aprile - Primo giorno di vaccinazioni ad accesso libero, e nelle prime ore del mattino il caos. Solo a fine mattinata la situazione torna alla niormalità e le code vengono smaltite. Ma ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Monza, 7 aprile -diad, e nelle prime ore del mattino il caos. Solo a finela situazione torna alla niormalità e levengono smaltite. Ma ...

Advertising

LuigiBrugnaro : #GiornataMondialedellaSalute e primo giorno di #vaccini al Pala Expo di #Marghera, il più grande hub del Veneto. ??H… - fattoquotidiano : Vaccini, caos prenotazioni in Veneto: il nuovo portale unico va in tilt al primo giorno - Link4Universe : Quanto è emozionante che ora, sulla superficie di Marte, ci sia per la prima volta una macchina volante, quasi pron… - simpfordarkling : CIAO A TUTTI COME STATE? IO TUTTO BENE. PRIMO GIORNO DI SCUOLA ANDATO - rossanafrancio1 : RT @UCSCEI: Ed ecco, in quello stesso giorno, [il primo della settimana,] due [dei discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmm… -