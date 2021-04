Post Juventus-Napoli: le dichiarazioni di Pirlo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel Post Juventus-Napoli, recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie A 2020/201 conclusa con la vittoria dei bianconeri per 2-1, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo. Post Juventus-Napoli: cosa ha detto Pirlo? La Juventus si aggiudica lo spareggio Champions League contro il Napoli ma il tecnico dei bianconeri non può non recriminare per i troppi punti persi in stagione: “Abbiamo lasciato troppi punti per strada per questo atteggiamento sbagliato. Non siamo stati incisivi in partite che potevano essere abbordabili e che invece non abbiamo affrontato con lo spirito di stasera. Quando vuoi vincere ti sacrifichi, ti aiuti e alla fine porti a casa il risultato. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel, recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie A 2020/201 conclusa con la vittoria dei bianconeri per 2-1, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Andrea: cosa ha detto? Lasi aggiudica lo spareggio Champions League contro ilma il tecnico dei bianconeri non può non recriminare per i troppi punti persi in stagione: “Abbiamo lasciato troppi punti per strada per questo atteggiamento sbagliato. Non siamo stati incisivi in partite che potevano essere abbordabili e che invece non abbiamo affrontato con lo spirito di stasera. Quando vuoi vincere ti sacrifichi, ti aiuti e alla fine porti a casa il risultato. ...

Advertising

BoysHattrick : Check out my latest video 'JUVENTUS NAPOLI 2-1 : INTERVISTE POST PARTITA : DANILO-PIRLO-CHIELLINI-PARATICI' Watch… - filoni_diletta : Le parole del mister Pirlo, nel post match contro il #Napoli - lorenzolari90 : RT @Sportellate_it: La Juventus conquista tre punti che valgono sei e ritrova Paulo Dybala. Le nostre considerazioni sparse post #JuveNapol… - Sportellate_it : La Juventus conquista tre punti che valgono sei e ritrova Paulo Dybala. Le nostre considerazioni sparse post… - post_quem : RT @antosalatino: Agli occhi sembra intensità,in realtà a mio avviso è puro ordine in campo e rispetto delle posizioni La Juventus di que… -

Ultime Notizie dalla rete : Post Juventus La Juve batte il Napoli 2 - 1 con CR7 - Dybala, l'Inter stende il Sassuolo e vede lo scudetto ...di Conte Lutario Martinez al 67' Juventus - Napoli 1 - 0 Al 12' Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri Inter - Sassuolo 1 - 0 Al 10' apre le marcature Lukaku per i nerazzurri Dichiarazioni Post Gara ...

I rimpianti di Pirlo: 'Se avessimo avuto sempre questo atteggiamento...' "Ci è capitato di partire scarichi contro squadre che inseguivano in classifica - spiega Pirlo nel post partita - inconsciamente pensando di poter risolvere la partita con un guizzo del singolo. E' ...

Post Juventus-Napoli: le dichiarazioni di Pirlo Periodico Daily - Notizie Post Juventus-Napoli: le dichiarazioni di Pirlo Nel post Juventus-Napoli, recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie A 2020/201 conclusa con la vittoria dei bianconeri per 2-1, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei ...

Alvino: “Urla riprovevoli dai dirigenti della Juve! Meritano la squalifica” Carlo Alvino, giornalista, ha pubblicato un post su Twitter al termine di Juventus-Napoli, gara persa dagli azzurri per 2 a 1: "Urla a fine partita ...

...di Conte Lutario Martinez al 67'- Napoli 1 - 0 Al 12' Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri Inter - Sassuolo 1 - 0 Al 10' apre le marcature Lukaku per i nerazzurri DichiarazioniGara ..."Ci è capitato di partire scarichi contro squadre che inseguivano in classifica - spiega Pirlo nelpartita - inconsciamente pensando di poter risolvere la partita con un guizzo del singolo. E' ...Nel post Juventus-Napoli, recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie A 2020/201 conclusa con la vittoria dei bianconeri per 2-1, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei ...Carlo Alvino, giornalista, ha pubblicato un post su Twitter al termine di Juventus-Napoli, gara persa dagli azzurri per 2 a 1: "Urla a fine partita ...