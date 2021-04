Pensioni maggio 2021 versate in anticipo: ecco le date (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo ha imposto l’ordinanza n. 740 del 12 febbraio 2021, sottoscritta dall’ex capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Pertanto, come già per marzo e aprile, anche a maggio si verificherà un anticipo nei pagamenti dei trattamenti Pensionistici, compreso l’assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento. Anche per le mensilità delle Pensioni maggio 2021 si procederà dunque al ritiro presso sportelli e bancomat delle Poste in data anteriore rispetto al mese di riferimento, ossia ad aprile. Sarà nuovamente utilizzato il metodo di ritiro ‘a scaglioni’, per lettera iniziale del cognome, onde evitare possibili occasioni di assembramento. L’accredito su conto corrente avverrà invece secondo le consuete modalità. Di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo ha imposto l’ordinanza n. 740 del 12 febbraio, sottoscritta dall’ex capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Pertanto, come già per marzo e aprile, anche asi verificherà unnei pagamenti dei trattamentistici, compreso l’assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento. Anche per le mensilità dellesi procederà dunque al ritiro presso sportelli e bancomat delle Poste in data anteriore rispetto al mese di riferimento, ossia ad aprile. Sarà nuovamente utilizzato il metodo di ritiro ‘a scaglioni’, per lettera iniziale del cognome, onde evitare possibili occasioni di assembramento. L’accredito su conto corrente avverrà invece secondo le consuete modalità. Di ...

