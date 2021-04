Parma-Milan, Romagnoli e Brahim Diaz ancora a parte: solo uno può farcela (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alessio Romagnoli e Brahim Diaz lavorano ancora a parte a Milanello. solo uno dei due ha qualche possibilità di essere convocato per Parma-Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alessiolavoranoello.uno dei due ha qualche possibilità di essere convocato per

AntoVitiello : #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso… - Gazzetta_it : #Milan alla resa dei... Conti: battere il Parma può 'costare' 7 milioni - frango0o : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, difficile la presenza di Mandzukic nei convocati per il Parma - notizie_milan : Diaz in ripresa: da Milanello filtra ottimismo per Parma - mgpg07 : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, difficile la presenza di Mandzukic nei convocati per il Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Milan Milan, che fatica reagire: se va in svantaggio, non vince (quasi) mai. Tutti i dati ... i dati sono decisamente preoccupanti: su undici partite in cui il Milan è andato sotto, sono ... si pensi al 2 - 2 con il Verona o a quello con il Parma, con quattro legni colpiti nel primo tempo. Vi è ...

Parma: rientra in gruppo Valenti, terapie per Osorio Nella giornata della presentazione del progetto del restyling dello stadio Tardini, in casa Parma si è lavorato sul campo nel centro sportivo di Collecchio per preparare la sfida di sabato al Milan. Ancora una volta si aggiungono notizie poco confortanti sul fronte infortuni. Ma la nota ...

Parma-Milan come Turris-Juve Stabia: lo strano derby di Sepe e Donnarumma La Gazzetta dello Sport Gazzetta - Milan, c'è ottimismo per il recupero di Diaz per il Parma Nonostante ieri abbia lavorato ancora a parte, in casa rossonera c'è ottimismo per il recupero di Brahim Diaz per la trasferta di sabato sul campo del Parma. Lo riferisce questa mattina ...

Serie A, dieci gare decisive per la salvezza del Cagliari: si parte con il Verona Saranno dieci partite che dovranno essere vissute come dieci finali, quelle del Cagliari. La lotta salvezza è sempre più ...

