Operai incastrati sotto a un treno: amputati braccio e piede al 31enne. L'Operaio trentunenne rimasto incastrato sotto ad un convoglio nel deposito Atac Magliana, trasportato all'ospedale San Camillo è stato sottoposto all'amputazione del piede destro e di parte del braccio sinistro. Il lavoratore è rimasto coinvolto insieme ad un collega in un incidente avvenuto stamattina. A rendere noto l'esito dell'intervento sul giovane paziente la direzione generale dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, dove l'Operaio è stato trasportato in ambulanza.

