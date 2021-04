Napoli, la Galleria Umberto torna a splendere di luce propria (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – tornano le luci nella Galleria Umberto dopo un periodo buio, nel vero senso della parola. I porticati infatti sono tornati a splendere anche sull’ingresso che si apre sul Teatro San Carlo. Negli ultimi tempi molte erano state le lamentele a proposito della scarsa illuminazione. I cittadini avevano più volte sporto il problema alle autorità senza però ottenere nulla. Addirittura poi nelle ultima settimane qualcuno ha anche approfittato del buio per imbrattare la storica Galleria Umberto con alcune scritte. Queste le parole dell’Assessore Alessandra Clemente sul proprio profilo facebook: “Nel fine settimana è stato completato l’intervento di ripristino dell’illuminazione dei porticati della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutino le luci nelladopo un periodo buio, nel vero senso della parola. I porticati infatti sonoti aanche sull’ingresso che si apre sul Teatro San Carlo. Negli ultimi tempi molte erano state le lamentele a proposito della scarsa illuminazione. I cittadini avevano più volte sporto il problema alle autorità senza però ottenere nulla. Addirittura poi nelle ultima settimane qualcuno ha anche approfittato del buio per imbrattare la storicacon alcune scritte. Queste le parole dell’Assessore Alessandra Clemente sul proprio profilo facebook: “Nel fine settimana è stato completato l’intervento di ripristino dell’illuminazione dei porticati della ...

