Morta la mamma di Calcutta, Donatella Galeotti (Di mercoledì 7 aprile 2021) La mamma di Calcutta è Morta improvvisamente. Ne danno notizia le testate locali della provincia di Latina. La donna era un'insegnante, madre del cantautore indie Calcutta. Donatella Galeotti aveva 58 anni, si è spenta nelle scorse ore in seguito ad un malore. Insegnava scienze umane al liceo Alessandro Manzoni di Latina; era nota in città per essere anche un'attrice di teatro. Il mondo della musica la piange per aver dato alla luce il cantautore Calcutta, al secolo Edoardo D'Erme. Donatella Galeotti è Morta dopo aver avvertito un violento mal di testa. Ha lasciato questa vita sorretta dall'affetto dei suoi cari: anche il figlio, Calcutta, aveva infatti fatto ritorno nella sua città Natale per ...

4marchand2april : RT @arianagrimmie: È morta la mamma di Calcutta. Mi dispiace tantissimo perché era anche tornato a casa per le feste da lei a quanto pare.… - casino90210 : RT @Chiaramilanista: #Olesya #DenisePipitone Denise Pepitone è morta. La ragazza russa non è Denise. Purtroppo credo che molte persone in S… - corriereroma : Latina, morta la mamma del cantante Calcutta: spirata all’ospedale Goretti - Chiaramilanista : #Olesya #DenisePipitone Denise Pepitone è morta. La ragazza russa non è Denise. Purtroppo credo che molte persone i… - heIlcatspangIed : è morta la mamma di edo ?? -