«Metà delle imprese in Italia è strutturalmente a rischio» (Di mercoledì 7 aprile 2021) I Il 45 per cento delle imprese Italiane è strutturalmente a rischio a causa delle conseguenze scatenate dal blocco della domanda e dell’offerta sul mercato capitalistico decise dai governi Italiani per contenere la diffusione della pandemia del Covid 19. E solo 11% risulta al momento «solido». Secondo il Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi si tratta di numerose imprese che operano nei settori a basso contenuto tecnologico e di conoscenza. I PROVVEDIMENTI di lockdown introdotti in Italia e all’estero … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) I Il 45 per centone èa causaconseguenze scatenate dal blocco della domanda e dell’offerta sul mercato capitalistico decise dai governini per contenere la diffusione della pandemia del Covid 19. E solo 11% risulta al momento «solido». Secondo il Rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi si tratta di numeroseche operano nei settori a basso contenuto tecnologico e di conoscenza. I PROVVEDIMENTI di lockdown introdotti ine all’estero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CarloCalenda : A Roma ci sono metà dei cestini per abitante rispetto a Milano. Altro che 500 'anfore', ne servono 13mila. Prima me… - Agenzia_Ansa : Una 'mappa della solidità' delle imprese realizzata dall'Istat indica che 'circa il 45% è strutturalmente a rischio… - FlorianaZ_ : Che poi effettivamente la metà delle battute non facevano molto ridere ma le loro facce provate nel resistere e non… - CatoneIlCensore : Oggi in Italia sono state somministrate 89.677 dosi di #VaccinoAntiCovid, il dato più basso dal 28 febbraio, a fron… - CincoDeMayo2k2 : @ThrilIalnManila Cuadrado, giocherebbe l'80% delle partite, metà delle quali da terzino, l'altra metà al posto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Metà delle Vaccini ridotti per i medici di base. A Genova il rebus degli appuntamenti slittati Ma alcune vaccinazioni potrebbero essere soggette ad un cambio di sede o di data a seconda delle ... Di conseguenza molti turni fissati nella seconda metà di aprile sono stati occupati dai richiami di ...

I ristoratori liguri che hanno aperto nonostante i divieti "sfidano" le multe: 500 ricorsi ... a Genova, è stato multato e chiuso per cinque giorno a metà gennaio scorso. Poi, è tornato ... La manifestazione di piazza delle Erbe Luci accese e saracinesche alzate: così ieri, dalle 18, in segno di ...

Decreto Sostegno, per bar e ristoranti di Roma è beffa aiuti: «Quasi la metà senza ristori» ilmessaggero.it Ma alcune vaccinazioni potrebbero essere soggette ad un cambio di sede o di data a seconda... Di conseguenza molti turni fissati nella secondadi aprile sono stati occupati dai richiami di ...... a Genova, è stato multato e chiuso per cinque giorno agennaio scorso. Poi, è tornato ... La manifestazione di piazzaErbe Luci accese e saracinesche alzate: così ieri, dalle 18, in segno di ...