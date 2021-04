Mare mosso e scirocco: partirà forte la Roma per 2 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 45 le barche iscritte alla Roma per 1/2/Tutti ed alla Riva per Tutti. Partenza maschia il 10 aprile, con onda, Mare molto mosso e uno scirocco che dovrebbe sfiorare i 18 nodi. Fa freddo a Riva di Traiano. Un vento gelido da Nord spazza le banchine del porto dopo la pioggerella calda di ieri. Ma non ferma il lavoro degli equipaggi, intenti a preparare le loro barche per la “Roma”. Però c’è il sole e con esso un viavai discreto, quasi rispettoso del particolare momento che viviamo. Anche se qui, persi tra foreste di alberi che si rispecchiano nell’acqua ferma del porto, è difficile accorgersene fino in fondo. Si preparano le barche. Per i solitari, per chi va in doppio o in equipaggio. C’è chi ha scelto le 535 miglia della Roma. Chi le 218 della Riva. Per entrambi non sarà una ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 45 le barche iscritte allaper 1/2/Tutti ed alla Riva per Tutti. Partenza maschia il 10 aprile, con onda,moltoe unoche dovrebbe sfiorare i 18 nodi. Fa freddo a Riva di Traiano. Un vento gelido da Nord spazza le banchine del porto dopo la pioggerella calda di ieri. Ma non ferma il lavoro degli equipaggi, intenti a preparare le loro barche per la “”. Però c’è il sole e con esso un viavai discreto, quasi rispettoso del particolare momento che viviamo. Anche se qui, persi tra foreste di alberi che si rispecchiano nell’acqua ferma del porto, è difficile accorgersene fino in fondo. Si preparano le barche. Per i solitari, per chi va in doppio o in equipaggio. C’è chi ha scelto le 535 miglia della. Chi le 218 della Riva. Per entrambi non sarà una ...

Advertising

joe_catanza : RT @nonnarita50: vento forte e mare mosso ma i pensieri volano liberi come gabbiani ..... #buonaserata ?????? #fatesognibelli ???? mio??… - Federico9231 : RT @nonnarita50: vento forte e mare mosso ma i pensieri volano liberi come gabbiani ..... #buonaserata ?????? #fatesognibelli ???? mio??… - Giuseppe5813 : RT @nonnarita50: vento forte e mare mosso ma i pensieri volano liberi come gabbiani ..... #buonaserata ?????? #fatesognibelli ???? mio??… - lou9449 : RT @nonnarita50: vento forte e mare mosso ma i pensieri volano liberi come gabbiani ..... #buonaserata ?????? #fatesognibelli ???? mio??… - Annalisa3073 : RT @nonnarita50: vento forte e mare mosso ma i pensieri volano liberi come gabbiani ..... #buonaserata ?????? #fatesognibelli ???? mio??… -