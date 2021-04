Mancini: «Vengono dette tante cose sulla Roma, siamo con Fonseca» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gianluca Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ajax in Europa League. Le sue parole Gianluca Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ajax in Europa League. Le sue parole riprese da VoceGiallorossa. IMPEGNI – «Giochiamo tantissimo, ma lo sapevamo da inizio anno. Con il COVID-19, ci sono tante partite ravvicinate più la nazionale, dobbiamo essere bravi a recuperare fisicamente e mentalmente. Sto bene e sono felice». POLEMICHE – «Vengono dette tante cose per mettere la Roma nei casi, non contestiamo i metodi del mister. Giocando ogni tre giorni, ci alleniamo giocando». GOL SUBITI – «Possiamo fare molto di più e lo sappiamo anche noi calciatori in primis. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gianlucaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ajax in Europa League. Le sue parole Gianlucaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ajax in Europa League. Le sue parole riprese da VoceGiallorossa. IMPEGNI – «Giochiamo tantissimo, ma lo sapevamo da inizio anno. Con il COVID-19, ci sonopartite ravvicinate più la nazionale, dobbiamo essere bravi a recuperare fisicamente e mentalmente. Sto bene e sono felice». POLEMICHE – «per mettere lanei casi, non contestiamo i metodi del mister. Giocando ogni tre giorni, ci alleniamo giocando». GOL SUBITI – «Posfare molto di più e lo sappiamo anche noi calciatori in primis. Dobbiamo ...

