Lutto per cinema e televisione. A 54 anni, un tumore alla testa porta via l’attore di amati film e serie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Personaggio iconico. Star internazionale in grado di trasformarsi a seconda dei complessi ruoli che gli venivano richiesti. Il celeberrimo Paul Ritter ha lasciato questo mondo. Anche noto come Eldred Worple di Harry Potter e Il principe mezzosangue, o Anatolij Djatlov, il vice ingegnere capo della struttura passata alla storia per il disastro nucleare, nella massiccia produzione targata BBC, Chernobyl. La sua battaglia è infine terminata con una inesorabile e annunciata sconfitta. Dopo una lunga lotta con uno dei mali più agguerriti che possano affliggere l’essere umano, il tumore al cervello, il grande volto di piccoli e grandi schermi internazionali si è spento all’età di 55 anni. Li aveva compiuti lo scorso 5 marzo. A darne notizia, facendo le veci della famiglia, è stato il portavoce ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Personaggio iconico. Star internazionale in grado di trasformarsi a seconda dei complessi ruoli che gli venivano richiesti. Il celeberrimo Paul Ritter ha lasciato questo mondo. Anche noto come Eldred Worple di Harry Potter e Il principe mezzosangue, o Anatolij Djatlov, il vice ingegnere capo della struttura passatastoria per il disastro nucleare, nella massiccia produzione targata BBC, Chernobyl. La sua battaglia è infine terminata con una inesorabile e annunciata sconfitta. Dopo una lunga lotta con uno dei mali più agguerriti che possano affliggere l’essere umano, ilal cervello, il grande volto di piccoli e grandi schermi internazionali si è spento all’età di 55. Li aveva compiuti lo scorso 5 marzo. A darne notizia, facendo le veci della famiglia, è stato ilvoce ...

Advertising

_Sbri_ : @Lu_pensatroppo 1 Mark Sloan 2 Peter Quinn 3 la 4ª stagione di Veronica Mars non esiste perciò non sono in lutto per nessuno, nono. - Judit333 : RT @Princes06744635: Quindi fatemi capire... Siamo state 24 ore in lutto, abbiamo mandato in tendenza # di ringraziamento, addii, pianti a… - ivyqckson : RT @young_sad_broke: Riverdale in tendenza ed io ne approfitto per dire che sono a metà della quinta stagione e adesso che c'è la pausa di… - CristinaMarzil1 : RT @themistycalone: mi sta ammazzando questa cosa che tra noi e quelli in casetta siamo tutti in lutto per tommy manco fosse davvero morto… - Annathelion : @gondra_one Senti Cara, mi sento di dirti, con tanto affetto, che non devi essere così severa verso te stessa. Hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Cinema e musica in lutto, il cantante e attore morto a 38 anni in un incidente stradale. La conferma della famiglia 'Ero stato molestato, violentato, avevo perso la carriera, che è quello che avevo sognato di fare per tutta la vita. Dovevo tornare a casa per riprendermi la vita. Ho iniziato a bere e dilettarmi con ...

Covid, muore il dermatologo di Teggiano Sergio De Paola. Aveva 69 anni Questa mattina si è registrato un nuovo lutto nel reparto Covid dell'ospedale di Polla, ha perso la ... Sei su Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è possibile unirsi gratis al canale ...

Lutto per cinema e televisione. A 54 anni, un tumore alla testa porta via l’attore di amati film e serie Un altro esponente del cinema che se ne va a causa di una malattia. La notizia si è diffusa rapidamente nel mondo dello spettacolo ...

Lutto per Davide Pellegrini: il cordoglio dell'Hellas Verona Su twitter il cordoglio del Verona per la scomparsa del papà di Davide Pellegrini, allenatore delle giovanili dell'Hellas ed ex allenatore della prima squadra ...

'Ero stato molestato, violentato, avevo perso la carriera, che è quello che avevo sognato di faretutta la vita. Dovevo tornare a casariprendermi la vita. Ho iniziato a bere e dilettarmi con ...Questa mattina si è registrato un nuovonel reparto Covid dell'ospedale di Polla, ha perso la ... Sei su Telegram?ricevere le notizie in tempo reale è possibile unirsi gratis al canale ...Un altro esponente del cinema che se ne va a causa di una malattia. La notizia si è diffusa rapidamente nel mondo dello spettacolo ...Su twitter il cordoglio del Verona per la scomparsa del papà di Davide Pellegrini, allenatore delle giovanili dell'Hellas ed ex allenatore della prima squadra ...