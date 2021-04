Lutto a Uomini e Donne: è morta Erica Vittoria Hauser (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uomini e Donne, Lutto per il programma. morta, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, a 44 anni l’ex dama del trono over Erica Vittoria Hauser. Lutto nel mondo di Uomini e Donne. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, nella sua casa di Roma, è stata trovata morta, nel sonno, l’ex dama del trono over Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 aprile 2021)per il programma., nella notte tra Pasqua e Pasquetta, a 44 anni l’ex dama del trono overnel mondo di. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, nella sua casa di Roma, è stata trovata, nel sonno, l’ex dama del trono over

