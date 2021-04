Juventus-Napoli | 2-1 | voti | highlights e tabellino

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - hjs52 : Cristiano Ronaldo e Dybala marcam, e Juventus vence o Napoli em duelo pelo G-4. - fantapiu3 : Voti #fantacalcio del recupero della 3ª di #SerieA della nostra redazione #Fantapiu3 #pagelle #votifantacalcio… -

2 - 1 (rec. 3° turno) Al 13' la sblocca Cristiano Ronaldo (25° gol). Dybala entra nella ripresa e al 73' segna. Rigore partenopeo di Insigne (90',fallo Chiellini su Osimhen).batte2 - 1 (1 - 0) nel recupero della 3ª giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, disputata sul terreno dell'Allianz Stadium di Torino.Il Napoli si ritrova finalmente all'Allianz Stadium per giocare il match d'andata di campionato contro la Juventus. Al 4' Piotr Zielinski avrebbe una ...L’Inter vede lo scudetto, la Juventus si rialza e salva Pirlo ... I bianconeri piegano per 2-1 il Napoli con i gol di Ronaldo e di Dybala e danno un colpo importante alla lotta per la qualificazione ...