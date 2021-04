Jake Stewart: “Razzismo su Bouhanni deplorevole” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Jake Stewart mette da parte la rivalità sportiva e il discusso episodio verificatosi alla Cholet Pays de la Loire per schierarsi dalla parte di Nacer Bouhanni e dire “no al Razzismo”. Tutto è cominciato domenica 28 marzo quando, durante la corsa francese, mentre Elia Viviani sfrecciava verso il successo, alle sue spalle Bouhanni commetteva una scorrettezza ai danni di Stewart, spingendolo di fatto verso le barriere di sicurezza. Il francese è stato immediatamente squalificato, mentre l’avversario britannico ha riportato la frattura di una mano. In seguito a questo increscioso episodio, gli appassionati di ciclismo si sono scatenati sui social network, attaccando pesantemente Bouhanni (francese di origini algerine) con insulti di stampo razzista. Il corridore della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021)mette da parte la rivalità sportiva e il discusso episodio verificatosi alla Cholet Pays de la Loire per schierarsi dalla parte di Nacere dire “no al”. Tutto è cominciato domenica 28 marzo quando, durante la corsa francese, mentre Elia Viviani sfrecciava verso il successo, alle sue spallecommetteva una scorrettezza ai danni di, spingendolo di fatto verso le barriere di sicurezza. Il francese è stato immediatamente squalificato, mentre l’avversario britannico ha riportato la frattura di una mano. In seguito a questo increscioso episodio, gli appassionati di ciclismo si sono scatenati sui social network, attaccando pesantemente(francese di origini algerine) con insulti di stampo razzista. Il corridore della ...

