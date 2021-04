Inter - Sassuolo 1 - 0, diretta: Lukaku sblocca la sfida (Di mercoledì 7 aprile 2021) stasera può davvero mettere la parola fine al campionato. Con una vittoria l' volerebbe a +11 sul Milan. Davanti ci sarà un Sassuolo rimaneggiato che ha deciso di adottare anche per oggi la linea ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) stasera può davvero mettere la parola fine al campionato. Con una vittoria l' volerebbe a +11 sul Milan. Davanti ci sarà unrimaneggiato che ha deciso di adottare anche per oggi la linea ...

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - Inter : ? | PARTITA Un mercoledì sera a tinte neroblu ???? Segui le prossime 2 partite contro Sassuolo e Cagliari su… - Inter : ?? | INSIEME Fatti un selfie con il filtro instagram I M, riposta la foto con l’hashtag #IMInter e @inter. Colora… - BetBallers : Underdog performing well: Inter Milan vs Sassuolo 1 - 0 52:14' - Maria33759436 : RT @TelemundoSports: #SerieA ???? ¡Segundo tiempo! ?? #Inter 1-0 #Sassuolo ?? Giuseppe Meazza -