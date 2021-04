Il Covid in Africa: tra vaccini cinesi e varianti sudafricane, l’Europa perde colpi e Pechino vola (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Africa la questione Covid è allarmante. Al 2 aprile 2021 si contano 4.239.639 contagi e 113.142 decessi, anche se i numeri della contabilità ufficiale sono solo una parte di dati sicuramente più elevati. Un quadro preoccupante in quanto in un solo mese si è registrato un aumento esponenziale del 40% dei decessi rispetto a febbraio 2021 (da 16.000 a 22.300). E’ questa la fotografia pubblicata dall’organizzazione sanitaria senza fini di lucro Amref Health Africa, attiva dal 1957 specie nell’area sub sahariana. Area quanto mai critica per le debolezze dei sistemi sanitari, sociali e finanziari, per non parlare della reale applicazione di criteri di ammissibilità al vaccino per le popolazioni più vulnerabili. Il moderno Sud Africa, con 1.549.451 di casi e 52.897 decessi, risulta avere la situazione pandemica ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Inla questioneè allarmante. Al 2 aprile 2021 si contano 4.239.639 contagi e 113.142 decessi, anche se i numeri della contabilità ufficiale sono solo una parte di dati sicuramente più elevati. Un quadro preoccupante in quanto in un solo mese si è registrato un aumento esponenziale del 40% dei decessi rispetto a febbraio 2021 (da 16.000 a 22.300). E’ questa la fotografia pubblicata dall’organizzazione sanitaria senza fini di lucro Amref Health, attiva dal 1957 specie nell’area sub sahariana. Area quanto mai critica per le debolezze dei sistemi sanitari, sociali e finanziari, per non parlare della reale applicazione di criteri di ammissibilità al vaccino per le popolazioni più vulnerabili. Il moderno Sud, con 1.549.451 di casi e 52.897 decessi, risulta avere la situazione pandemica ...

