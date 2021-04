I lavoratori Embraco tornano in piazza. Furia- Lavolta (PD): “Subito piano di rilancio” (Di mercoledì 7 aprile 2021) I lavoratori dell’ex Embraco sono tornati davanti alla sede della Regione Piemonte per chiedere un intervento del governo di fronte all’imminente licenziamento di 400 dipendenti che scatterà il 25 aprile. Con loro anche molti delegati delle fabbriche metalmeccaniche tra cui anche Stellantis. Una delegazione è poi stata ricevuta dal prefetto di Torino Claudio Palomba che ha annunciato che il 15 aprile ci sarà un incontro con il ministro dello Sviluppo Economico, Gianluca Giorgetti, i presidenti delle Regioni Piemonte e Veneto, Alberto Cirio e Luca Zaia per parlare del progetto Italcomp per l’ex Embraco è l’Acc di Belluno. “Non ci muoveremo da qui fino a quando non ci sarà la data di un incontro anche con noi”, dicono i sindacati in piazza. In piazza anche esponenti del mondo politico come il ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Idell’exsono tornati davanti alla sede della Regione Piemonte per chiedere un intervento del governo di fronte all’imminente licenziamento di 400 dipendenti che scatterà il 25 aprile. Con loro anche molti delegati delle fabbriche metalmeccaniche tra cui anche Stellantis. Una delegazione è poi stata ricevuta dal prefetto di Torino Claudio Palomba che ha annunciato che il 15 aprile ci sarà un incontro con il ministro dello Sviluppo Economico, Gianluca Giorgetti, i presidenti delle Regioni Piemonte e Veneto, Alberto Cirio e Luca Zaia per parlare del progetto Italcomp per l’exè l’Acc di Belluno. “Non ci muoveremo da qui fino a quando non ci sarà la data di un incontro anche con noi”, dicono i sindacati in. Inanche esponenti del mondo politico come il ...

FIMCislStampa : #Embraco presidio oggi a Torino, mancano ormai 18 giorni al 25 aprile, data in cui scatteranno i licenziamenti per… - lo_spiffero : Corsa contro il tempo per i 400 lavoratori ex #Embraco: il 25 aprile scatteranno i licenziamenti - PDPiemonte : RT @DanieleValle3: Stamattina con i lavoratori ex #EMBRACO per un presidio sotto Regione e prefettura. Chiedono che il Governo Draghi accel… - Centotorri : #100torri Torino, in Piazza Castello manifestano i lavoratori dell’ex Embraco di Riva presso Chieri… - nuovasocieta : I lavoratori Embraco tornano in piazza. Furia- Lavolta (PD): “Subito piano di rilancio” -