I figli di Muccioli querelano Netflix per la serie in cui viene intervistato uno di loro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Si può querelare una piattaforma di streaming anche se questa azione sembra un po’ quella di un cane che si morde la coda? La famigliaquerelaper aver mandato in onda laSanpa, un documentario che ha ricostruito la storia della comunità di San Patrignano e che ha avviato un dibattito molto acceso all’indomani della pubblicazione. Nellatv si è scelto di non presentare la comunità di recupero per tossicodipendenti in maniera agiografica, ma di concedere ampi spazi a presunti punti oscuri della parabola del suo fondatore, Vincenzo. Nel documentario, tra le altre cose, si concede largo spazio allo stesso Andrea, uno deidel fondatore di San Patrignano, che ha deciso di querelare. LEGGI ANCHE ...

