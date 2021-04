Harry, che per il fratello William sarebbe diventato «presuntuoso e in cerca di popolarità» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non si vedono di persona da circa un anno William ed Harry, ma il botta e risposta tra Londra e la California continua ad essere serrato. E decisamente poco disteso, complice l’orami famosa intervista rilasciata dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non si vedono di persona da circa un anno William ed Harry, ma il botta e risposta tra Londra e la California continua ad essere serrato. E decisamente poco disteso, complice l’orami famosa intervista rilasciata dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey.

