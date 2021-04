Giornata internazionale dei Rom e Sinti: cenni storici, tipologie e numeri oggi delle comunità camminanti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal 1971 ogni 8 Aprile si celebra la Giornata internazionale dei Rom, Giornata proposta e protetta dall’ONU e da allora nelle agende politiche internazionali è d’obbligo un discorso lungimirante sulla loro integrazione nel tessuto sociale. Spesso discriminati e vessati, la specificità culturale dei Rom è sconosciuta ai più. Per sostituire un giudizio al pregiudizio, e per poterli apprezzare e rispettare ecco qualche cenno sulla loro storia e la loro identità. cenni storici La loro storia prende avvio dall’India fino a giungere in Europa con il loro bagaglio culturale ben definito, ma spesso frainteso, osteggiato e perseguitato, tranne poche parentesi romantiche, che appartengono tuttavia al mondo letterario. Stanziati principalmente in Romania e nei paesi dell’Est Europa, i Rom sono ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dal 1971 ogni 8 Aprile si celebra ladei Rom,proposta e protetta dall’ONU e da allora nelle agende politiche internazionali è d’obbligo un discorso lungimirante sulla loro integrazione nel tessuto sociale. Spesso discriminati e vessati, la specificità culturale dei Rom è sconosciuta ai più. Per sostituire un giudizio al pregiudizio, e per poterli apprezzare e rispettare ecco qualche cenno sulla loro storia e la loro identità.La loro storia prende avvio dall’India fino a giungere in Europa con il loro bagaglio culturale ben definito, ma spesso frainteso, osteggiato e perseguitato, tranne poche parentesi romantiche, che appartengono tuttavia al mondo letterario. Stanziati principalmente in Romania e nei paesi dell’Est Europa, i Rom sono ...

