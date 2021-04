Dimissioni nel Lazio. A Roma Raggi finisce in minoranza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Piovono grane per le amministrazioni di Lazio e di Roma, le cui sorti per diversi motivi (non tutti dipendenti dai protagonisti della vicenda) risultano incrociate più che mai. INNANZITUTTO IL Lazio, che ha ritrovato il suo presidente a tempo pieno in Nicola Zingaretti ma registra le Dimissioni del presidente del consiglio Marco Buschini, anch’esso esponente del Pd. Il passo indietro arriva dopo che da un bando per dipendenti pubblici del comune di Allumiere, meno di quattromila abitanti a nordovest di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Piovono grane per le amministrazioni die di, le cui sorti per diversi motivi (non tutti dipendenti dai protagonisti della vicenda) risultano incrociate più che mai. INNANZITUTTO IL, che ha ritrovato il suo presidente a tempo pieno in Nicola Zingaretti ma registra ledel presidente del consiglio Marco Buschini, anch’esso esponente del Pd. Il passo indietro arriva dopo che da un bando per dipendenti pubblici del comune di Allumiere, meno di quattromila abitanti a nordovest di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Marinodino2 : @PAPER0GA Veramente quelli del 2% nel 2014 non c’erano, in verità quelli che oggi lo hanno cooptato nella ditta so… - alfreaudi : Nicola Morra gongola per le dimissioni di Buschini. Ma scorda che nel Lazio governa anche il Movimento 5 Stelle - Barone781 : @merizeta21 @bruttapas @gmgiua Un lettera di dimissioni all'atto dell'assunzione non può farla firmare nessuno da u… - antoniettampa : @piudigitaleh Quasi quasi si sarebbe pure spinto a chiedere le dimissioni di VDL. Alle volte nel silenzio vi è morta dignità - porcoddiem : Aggiornamento serale: io l’ho raggiunto oggi nell’appartamento e non avevo idea di cosa ci fosse nel frigo Nel fri… -