Denise Pipitone | nuovo colpo di scena | social in rivolta

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: 'Quale sarà il vero nome di Ole… - infoitcultura : Mattino 5, drammatico sfogo di Federica Panicucci: 'Denise Pipitone? Follia pure, vi rendete conto di cosa sta acca… - PaolaCicco3 : Speculazione indecente sulla dolorosa faccenda di Denise Pipitone a #storieitaliane. Menomale che hanno criticato l… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

... la ragazza di Mosca rapita da piccola e in cerca dei genitori, si incroci davvero con il dramma di Piera Maggio , la mamma di Mazara del Vallo che s'è vista rapire la suail primo ...La scomparsa diapproda sulla televisione russa e Twitter si accende contro la trasmissione in possesso dei risultati del Dna della giovane Olesya Rostova, ventenne alla ricerca della madre che per ...Se prima l’Italia intera stava sperando che Olesya Rostova fosse Denise Pipitone, nelle ultime ore, quelle che si leggono sul web, sono soltanto parole di rabbia. Rabbia dovuta dal comportamento dello ...«In questi 17 anni è rimasto un grande dubbio su come sia scomparsa Denise. «Ma abbiamo chiesto dapprima il gruppo sanguigno», ha detto ancora l’avvocato Frazzitta, l’unico delegato a parlare per la f ...