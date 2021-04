Denise Pipitone e Olesya, a Chi l’ha visto? il retroscena della partecipazione dell’avvocato Frazzita al programma russo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Chi l’ha visto? ha mandato in onda il retroscena della partecipazione dell’avvocato Giacomo Frazzita al programma russo Lasciali Parlare, dove si è scoperto che Oleseya Rostova non è Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa nel settembre del 2004 mentre giocava davanti alla casa della nonna. Il legale della famiglia di Piera Maggio, mamma di Denise, è arrivato al punto di alterarsi in diretta con la trasmissione russa, che non stava rispettando gli accordi presi con l’avvocato di Olesya. A Chi l’ha visto? Frazzitta si è trovato in linea con lo sgomento generale scaturito dalla gestione ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Chi? ha mandato in onda ilGiacomoalLasciali Parlare, dove si è scoperto che Oleseya Rostova non è, la bimba di 4 anni scomparsa nel settembre del 2004 mentre giocava davanti alla casanonna. Il legalefamiglia di Piera Maggio, mamma di, è arrivato al punto di alterarsi in diretta con la trasmissione russa, che non stava rispettando gli accordi presi con l’avvocato di. A Chi? Frazzitta si è trovato in linea con lo sgomento generale scaturito dalla gestione ...

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - anitram39126789 : RT @SamuelMontegra1: “Oggi il dolore ha assunto un retro gusto di rabbia e frustrazione, per tutto quello che è successo. Non so dove, non… - rossaditropea : il test del dna della ragazza russa non coincide con il codice genetico di denise pipitone mado mi dispiace un sacc… -