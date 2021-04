Covid | in Campania iniettate oltre 972 mila dosi di vaccino 24 124 mila più di ieri Prima dose per circa 704 mila

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 972.527 lediantisomministrate in. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, mercoledì 7 aprile 2021. Sono 24.124 lesomministrate in più rispetto al dato relativo alle ore 12 di, martedì 6 aprile. Superate le 700prime: sono 704.105 (+19.753 rispetto a) i cittadini vaccinati con la, 268.422 dei quali hanno ricevuto anche la seconda(+4.371). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 7 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Campania, #protesta di #imprenditori e artigiani ‘crocifissi’ dalla crisi: “Vogliamo lavorare” - LaPresse_news : Campania, #protesta di #imprenditori e artigiani ‘crocifissi’ dalla crisi: “Vogliamo lavorare”… - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: bollettino vaccinazioni aggiornato al 7 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Un 48enne di Montemiletto, nell'Avellinese, è morto ieri sera all'ospedale Moscati di Avellino. L'uomo, positivo al- 19, era ricoverato dal 28 febbraio alHospital dell'Azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino ed era stato trasferito in terapia intensiva lo scorso 5 marzo.Leggi anche >- 19, il bollettino del 6 aprile: 7.767 nuovi casi e 421 vittime Terapie ... Infine, un quadro preoccupante ma meno critico lo registrano Liguria e Abruzzo, chiude la. La ...Perchè Maiuri si trova fuori dal recinto di gioco? Colpa delle attuali normative di prevenzione del contagio da Coronavirus. Maiuri, infatti, che è appena tornato a guidare i campani, secondo quanto ...Stampa In una lettera inviata in mattinata al Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Russo il il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante ha voluto evidenziare i ritardi nella somministrazione dei vacc ...