(Di mercoledì 7 aprile 2021)- I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale didott. Nicola Colantoniosu richiesta della Procura della Repubblica di. I soggetti colpiti da misura cautelare sono il Dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL di, il legale rappresentante e una dipendente con funzioni di coordinatrice della Cooperativa Sociale “La Rondine”, società partecipante al Consorzio Coop. Sociali S.G.S. vincitore della gara pubblica di appalto volta all’affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere, del valore complessivo di 11.309.100,00 euro, indetta con ...

Advertising

ManciFlorindo : RT @abruzzo24ore: Corruzione e turbativa d'asta alla Asl di Pescara, arrestate 3 persone - valerianom1948 : Corruzione e turbativa d'asta alla Asl di Pescara, arrestate 3 persone - abruzzo24ore : Corruzione e turbativa d'asta alla Asl di Pescara, arrestate 3 persone - luisaloffredo28 : RT @GarauSilvana: #Matera Guardia di Finanza negli uffici comunali: gli indagati, dall'ex sindaco del #cdx, Raffaello De Ruggieri, ai consi… - IvoLandi : @rebuhonaor @Mov5Stelle Terzo valico 30 indagati (amici degli amici)per truffa ,corruzione ,turbativa d'asta. Ponte… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione turbativa

Agli indagati sono contestati reati contro la pubblica amministrazione, in particolare, istigazione allae turbata libertà degli incanti. Eseguito anche il sequestro di beni per ...Agli indagati sono stati contestati gravi reati contro la pubblica amministrazione, e in particolare i reati di, istigazione allae turbata libertÃ? degli incanti. Le indagini ...Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, emessa da ...Cronaca Pescara - 07/04/2021 10:05 - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti ...