Conclusi i vaccini per gli over 80 | Golfo Aranci spera di tornare in zona arancione

Advertising

cronachemezzog : CONCLUSI I VACCINI A BARAGIANO - cronachelucane : CONCLUSI I VACCINI A BARAGIANO - L'amministrazione guidata da Colucci ringrazia 'tutti gli anziani per la cospicua… - AngeloDerrik : RT @perrucci_carlo: Conclusi i lavori del Consiglio Terr.le Uiltec di Brindisi. Tre le vertenze industriali che preoccupano: @EnelGroupIT,… - uiltecbrindisi : RT @perrucci_carlo: Conclusi i lavori del Consiglio Terr.le Uiltec di Brindisi. Tre le vertenze industriali che preoccupano: @EnelGroupIT,… - perrucci_carlo : Conclusi i lavori del Consiglio Terr.le Uiltec di Brindisi. Tre le vertenze industriali che preoccupano:… -

Ultime Notizie dalla rete : Conclusi vaccini

Gallura Oggi

Seconda dose per gli anziani di Golfo Aranci, ora si spera nella zona arancione. Con la giornata di oggi si è concluso il ciclo di vaccinazione degli over 80 a Golfo Aranci. A circa 150 anziani è ...... grazie a contratti bilateralicon le case farmaceutiche. Nel Paese, che ha 7 milioni di ... I più diffusi sono di gran lunga icinese e russo.Concluse sostanzialmente le fasi 1 e 2, è in corso di svolgimento la fase 3. La copertura vaccinale dei soggetti, in questa fase, risente delle riduzioni di forniture dei vaccini che hanno fortemente ...Il sindaco di Castano Primo ha fatto un sopralluogo all'ospedale di Cuggiono per capire la situazione per i vaccini dedicati agli over 80.