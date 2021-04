“Ci manca un rigore”: il Sassuolo furioso (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Sassuolo ha perso contro l’Inter 2-1, ma ha dato filo da torcere ai nerazzurri. Gli emiliani criticano Irrati per un rigore non concesso L’Inter è riuscita a battere 2-1 il Sassuolo grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez, ma non prima che la squadra di De Zerbi facesse sudare ai nerazzurri i tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilha perso contro l’Inter 2-1, ma ha dato filo da torcere ai nerazzurri. Gli emiliani criticano Irrati per unnon concesso L’Inter è riuscita a battere 2-1 ilgrazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez, ma non prima che la squadra di De Zerbi facesse sudare ai nerazzurri i tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SassuoloUS : FINALE | #InterSassuolo 2?-1? Sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande… - fanpage : Moviola #InterSassuolo, manca un rigore su Raspadori - Porcodiismo : RT @SassuoloUS: FINALE | #InterSassuolo 2?-1? Sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande prestazi… - BryanTeixeira : RT @SassuoloUS: FINALE | #InterSassuolo 2?-1? Sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande prestazi… - DanieleBibo : RT @SassuoloUS: FINALE | #InterSassuolo 2?-1? Sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande prestazi… -