Chi l'ha visto?, le anticipazioni della puntata del 7 aprile 2021 su Rai 3

Questa sera – 7 aprile 2021 – va in onda una nuova imperdibile puntata di Chi l'ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. In particolare si torna a parlare di un caso tra i più seguiti degli ultimi anni, la scomparsa di Denise Pipitone. Ecco tutte le anticipazioni. L'inchiesta sulla bambina sparita prosegue. A seguire a Chi l'ha visto, secondo le anticipazioni, la misteriosa scomparsa di una minorenne e un suo video mandato alla madre da un uomo che dice di sapere dove si trovino molte persone scomparse: chi è esattamente quest'uomo, e perché avrebbe a che fare con gli scomparsi? Come sempre, inoltre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

