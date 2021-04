Cerca su Dark Web un sicario per sfregiare la sua ex, arrestato (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Quasi 10 mila euro in Bitcoin, in 4 diversi pagamenti, per "provocare alla sua ex" lesioni personali gravissime. Era il prezzo pattuito nel 'Dark Web' per far sfregiare l'ex fidanzata dal 40enne manager ed esperto informatico finito ai domiciliari per stalking e tentate lesioni personali aggravate, come disposto dal gip del tribunale di piazzale Clodio su richiesta del procuratore Michele Prestipino e del pm Daniela Cento. L'uomo covava un profondo sentimento di vendetta verso l'ex, una sua collega romana, e mentre le inviava fiori e messaggi insistenti, aveva contattato, attraverso la rete anonima Tor, un sito offrendo a un gruppo chiamato "Assassins" la somma di denaro in bitcoin: l'uomo, tramite un intermediario, era riuscito a reclutare un sicario al quale aveva dato istruzioni per sfregiare la ragazza con l'acido e ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Quasi 10 mila euro in Bitcoin, in 4 diversi pagamenti, per "provocare alla sua ex" lesioni personali gravissime. Era il prezzo pattuito nel 'Dark Web' per farl'ex fidanzata dal 40enne manager ed esperto informatico finito ai domiciliari per stalking e tentate lesioni personali aggravate, come disposto dal gip del tribunale di piazzale Clodio su richiesta del procuratore Michele Prestipino e del pm Daniela Cento. L'uomo covava un profondo sentimento di vendetta verso l'ex, una sua collega romana, e mentre le inviava fiori e messaggi insistenti, aveva contattato, attraverso la rete anonima Tor, un sito offrendo a un gruppo chiamato "Assassins" la somma di denaro in bitcoin: l'uomo, tramite un intermediario, era riuscito a reclutare unal quale aveva dato istruzioni perla ragazza con l'acido e ...

