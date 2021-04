Caso Pipitone: il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo rende noto l'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che aveva accettato di partecipare alla registrazione della trasmissione russa purché gli venissero forniti prima gli esiti degli esami del sangue Leggi su rainews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lo rende noto l'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che aveva accettato di partecipare alla registrazione della trasmissione russa purché gli venissero forniti prima gli esiti degli esami del sangue

Ultime Notizie dalla rete : Caso Pipitone Denise Pipitone non è Olesya. L'avvocato e la mamma: "Il gruppo sanguigno è diverso". Ora è certo: il gruppo sanguigno di Olesya Rostova non è quello di Denise Pipitone. La partita dunque si chiude. A dirlo sono la mamma di Denise, Piera Maggio e il suo ... Oggi abbiamo, in ogni caso ...

Denise Pipitone, la notizia tanto attesa: la verità su Olesya Rostova Rimangono accesi i riflettori sul caso della scomparsa di Denise Pipitone e dell'appello di Olesya Rostova, la ragazza russa di 20 anni che è stata rapita quando ne aveva solo 4 e che cerca disperatamente la sua mamma. L'avvocato ...

Caso Pipitone, poche speranze che Olesya sia Denise: indiscrezioni dalla Russia in attesa del verdetto TGCOM L’avvocato, “”Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone” in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti”. Lo dice l’avvocato Giacomo Frazzitta che parla anche a ...

La conferma dalla Russia: Olesya Rostova non è Denise Pipitone In puntata invece ha detto che la speranza c’era. Tutto contorno in ogni caso, perchè la notizia fondamentale è un’altra: Olesya non è Denise e per Piera Maggio, questo sarà stato un altro dolore.

