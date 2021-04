Capisco la fame | ma è da squalifica All' Isola adesso è bufera su Melillo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Novella Toloni Il popolo del web chiede ladi Angelache, nell'ultima puntata del reality, ha passato del cibo alla squadra sconfitta approfittando della distrazione dell'inviato Massimiliano Rosolino Il video di Angela, che passa un pezzo di lasagna ad Elisa Isoardi, è diventato virale in poche ore e ha scatenato la rabbia del popolo del web, che ora chiede ladella showgirl dall'dei famosi. Il gesto di solidarietà compiuto dalla naufraga nei confronti dell'amica potrebbe infatti costarle la permanenza in Honduras. Il caso è scoppiato al termine dell'ultima puntata dell'dei Famosi, quando sui social network è iniziato a circolare il filmato della prova ricompensa dei naufraghi. Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, le ...

Da una parteche è una situazione terribile dal punto di vista economico, dall'altra di chi ...più colpite dai provvedimenti restrittivi però sostengono che così rischiano di morire di. Ma ...Non ho più. Non ho più concentrazione. E la sogno, irrimediabilmente, a occhi aperti. Sogno ... Beviamo, e noncosa sto dicendo. Provo una sorta di dicotomia. Lei parla, ride, scherza, mi ...La scena non è passata inosservata al popolo del web, che ha chiesto provvedimenti nei confronti della Melillo: "Capisco la fame ma è da squalifica". La naufraga, seppur in buona fede e in segno di ...Un pezzo di lasagna passato dietro la schiena ha fatto scoppiare il caso all'Isola dei Famosi. Guai per la Melillo: il popolo del web chiede provvedimenti.