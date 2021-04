Bonus Inps da 2.400 euro, ultime news e data di pagamento (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arriverà a breve il pagamento del Bonus Inps da 2.400 euro, contemplato dal Governo con il Decreto Sostegni in favore di tutti quei lavoratori che, a causa della persistente pandemia, stanno facendo i conti con seri problemi economici. Alcune categorie, infatti, sono state colpite più di altre dalle misure restrittive imposte dal Governo Conte prima, e di quello Draghi poi. E così, non lavorando, molte persone si sono trovate in seria difficoltà. Mario Draghi ha quindi varato nuove misure a sostegno di quei lavoratori che già avevano usufruito del Bonus da 1.000 euro durante il primo lockdown, allargando anche la platea dei beneficiari. Ha infatti incluso nel provvedimento anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) Arriverà a breve ildelda 2.400, contemplato dal Governo con il Decreto Sostegni in favore di tutti quei lavoratori che, a causa della persistente pandemia, stanno facendo i conti con seri problemi economici. Alcune categorie, infatti, sono state colpite più di altre dalle misure restrittive imposte dal Governo Conte prima, e di quello Draghi poi. E così, non lavorando, molte persone si sono trovate in seria difficoltà. Mario Draghi ha quindi varato nuove misure a sostegno di quei lavoratori che già avevano usufruito delda 1.000durante il primo lockdown, allargando anche la platea dei beneficiari. Ha infatti incluso nel provvedimento anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e ha alzato il tetto massimo di reddito annuo dei ...

