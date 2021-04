(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sul vaccino anti Covid die ilarrivail verdetto dell’Ema. Lesul prodotto anglo-svedese sono attese anche dall’Italia. Nel pomeriggio, alle ore 16, l’Agenzia europea per i medicinali terrà una conferenza stampa sulle conclusioni della revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino contro il coronavirus die i legami con gli eventi tromboembolici che si sono registrati in diversi Paesi Ue. Alla conferenza stampa interverranno la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, Sabine Straus, presidente del Prac, e Peter Arlett, capo del dipartimento di Farmacovigilanza ed Epidemiologia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - TgLa7 : #AstraZeneca: Sileri,possibile Ema limiti uso certe categorie. Per maggiore precauzione. Ma rapporto rischio-beneficio positivo - zazoomblog : AstraZeneca e rischio trombosi oggi le news da Ema - #AstraZeneca #rischio #trombosi - zazoomblog : Vaccini oggi le conclusioni su rischio trombosi di AstraZeneca. L’Ema valuta il rispetto degli standard etici per S… - MatteoReali1 : @amaranelladoc Se lei prende la pillola anticoncezionale o utilizza l’anello anticoncezionale deve sapere che ha un… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca rischio

Ecco i vaccini anti - Coronavirus indicati per le categorie vulnerabili tra, Pfizer e Moderna. Una circolare del ministero della Salute indica quali sono sono le categorie a, persone estremamente vulnerabili , per le quali viene raccomandato ...Attesa anche in Italia per le conclusioni sul vaccino anglo - svedese dell'Agenzia Europea per i medicinali, che terrà una conferenza stampa alle 16 Sul vaccino anti Covid die iltrombosi arriva oggi il verdetto dell'Ema. Le news sul prodotto anglo - svedese sono attese anche dall'Italia. Nel pomeriggio, alle ore 16, l'Agenzia europea per i medicinali ...Sulla vicenda del vaccino di AstraZeneca è “prematuro arrivare a conclusioni ... non c’è pertanto evidenza che il vaccino costituisca un fattore di rischio. Questo però deve essere approfondito, ed è ...(Adnkronos) - Sul vaccino anti Covid di AstraZeneca e il rischio trombosi arriva oggi il verdetto dell'Ema. Le news sul prodotto anglo-svedese sono attese anche dall'Italia. Nel pomeriggio, alle ore ...