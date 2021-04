Advertising

MisterW23625484 : @gilaut62 gli ascolti di Floris sono in colo perpendicolare - Affaritaliani : Ascolti tv, Floris flop: ultimo nel derby dei talk show. Berlinguer vola - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 6 Marzo: Leonardo cala al livello di Liotti e Puccini. Berlinguer punta sui grandi saggi e la fi… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 6 Marzo: Leonardo cala al livello di Liotti e Puccini. Berlinguer punta sui grandi saggi e la fi… - emabrue : Ascolti tv analisi 6 Marzo: Leonardo cala al livello di Liotti e Puccini. Berlinguer punta sui grandi saggi e la fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Floris

Affaritaliani.it

tv,flop: DiMartedì ultimo. Vola Bianca Berlinguer su Rai3 DiMartedì al 4,6%, fatica Giovannisu La7, in una serata che vede il boom di Bianca Berlinguer ( Cartabianca vola a 1.tv, Mario Giordano al 5,3%. Giovannifa il 4,6% Su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano tocca il 5,3% con 1.005.000 spettatori (in leggero calo su sette giorni fa: 1.030.000 ...Ascolti tv: Fuori dal Coro al 5,3%, DiMartedì al 4,6%. La Gruber si avvicina all'8%. Adriana Volpe e il nuovo format di Ogni Mattina allo 0,8%. I dati Auditel ...Ascolti tv, Mario Giordano al 5,3%. Giovanni Floris fa il 4,6% Su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano tocca il 5,3% con 1.005.000 spettatori (in leggero calo su sette giorni fa: 1.030.000 ...