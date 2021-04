(Di mercoledì 7 aprile 2021) Brutto colpo per l'Madrid. Il club in testa alla Liga ha informato che nell'allenamento di questa mattina Luisha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra e gli esami ...

Advertising

ETGazzetta : Ansia #Atletico, #Suarez fa crac: è corsa contro il tempo per la sfida al #Barcellona #Liga -

Ultime Notizie dalla rete : Ansia Atletico

La Gazzetta dello Sport

Momento cruciale ? Frenata che arriva nel momento cruciale della stagione, con l'in evidenti difficoltà e assediato da Barcellona, a - 1, e Real Madrid, a - 3. L'alla 35ª giornata, ...... per esempio, sullo stesso Liverpool , cioè su come sarebbe andata la partita con l'... Rispetto ai blancos, i Reds avranno insieme più motivazione e piùda prestazione, in quanto la ...Preparazione atletica Solo dopo arrivano le differenze legate alla preparazione ... è una questione di educazione sportiva. Non hanno l’ansia della prestazione che abbiamo noi e che toglie lucidità e ...Godin ha riavvolto il nastro dei ricordi. Dalle emozioni vissute con l'Atletico Madrid all'addio all'Inter, per dire sì al Cagliari.